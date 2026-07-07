70 yaşında okuma-yazma öğrenen Esme, artık otobüse de hastaneye de tek gidiyor

Artvin'de yaşayan Esme Özgüler, çocukken okula gidemedi. En yakın okul, yaşadığı köye çok uzaktı. Aradan yıllar geçti, Özgüler okuma-yazma özlemini içinde büyüttü.

Eşini 2 yıl önce kaybeden 70 yaşındaki Özgüler, kızlarının yanına Gaziantep'e yerleşti. Annelerinin içine kapandığını gören kızları, onu bir hayaline kavuşturmaya karar verdi.

Kızları kaydını yaptırdı, 6 ayda okudu

Özgüler, Şehitkamil Kaymakamlığı Hürriyet Sosyal Dayanışma Merkezi'ne (SODAM) kaydoldu. Aldığı 6 aylık eğitimle okuma-yazmayı söktü.

"Çocukluktan beri hayalimdi okumak. Hiç okula gidemedim, okul köyümüze çok uzaktı" dedi. Sonra kararını anlattı: "Okumanın yaşı yoktur, gidip öğreneceğim dedim."

"Okumayı bilmeyince insan küçük düşüyor"

Özgüler, okuma-yazma bilmemenin yükünü şöyle özetledi: "Okuma yazma bilmeyince insan eşine karşı da çocuklarına karşı da küçük düşüyor. İyi bir anne olmak için bilgili olmak gerekiyor."

Otobüs, hastane, asansör: artık tek başına

Eskiden her işinde yanında birine ihtiyaç duyuyordu. "Hastaneye gidemiyordum, otobüslerin üzerinde nereye gideceğimi okuyamıyordum" dedi.

Şimdi tablo değişti. "Otobüse de binebiliyorum, hastaneye de tek gidebiliyorum. Asansöre dahi binemiyordum numaraları bilmediğim için. Birçok ihtiyacımı artık kendim karşılayabiliyorum" diye konuştu.

"Babam gibi öğretmen olmak isterdim"

Özgüler'in bir hayali daha vardı. "Okusaydım öğretmen olmak isterdim. Benim babam da öğretmendi" dedi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin, korkmasınlar. Ben bu yaşımda öğrendimse herkes bunu yapabilir."

Öğretici: "İlkokul 1. sınıf seviyesinde"

SODAM okuma-yazma usta öğreticisi Nesrin Yaylacık, başlangıçta beklentilerinin düşük olduğunu söyledi: "İlk etapta sadece ismini yazabilir gibi düşündük."

Sonuç bambaşka çıktı. Yaylacık'a göre Özgüler şu anda ilkokul birinci sınıfı bitiren bir öğrenci seviyesinde. "Telefonuna mesaj gelse okuyabiliyor. İsteğini yazılı belirtebiliyor" dedi.

70 kursiyerle açıldı, sayı 290'a çıktı

Hürriyet SODAM Proje Koordinatörü Duygu İspir, kurumun 2022'de 70 kadın kursiyerle açıldığını, bugün sayının 290'lara ulaştığını aktardı.

Merkezde 7 mesleki kurs bulunuyor, kursiyerler 15 ile 78 yaş arasında. Okuma-yazma sınıfında 2 modül var; hem Türk hem Türk olmayan vatandaşlara eğitim veriliyor. İspir, geçen yıl 6 kişinin aldığı belgeyle işe yerleştiğini söyledi.

Sıkça Sorulan Sorular

Esme Özgüler nerede okuma-yazma öğrendi?

Gaziantep Şehitkamil'deki Hürriyet Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM).

Ne kadar sürede öğrendi?

6 aylık eğitimle okuma-yazmayı öğrendi.

Kursa kimler katılabiliyor?

İspir'e göre merkezde 15-78 yaş arası kursiyerler var; okuma-yazma eğitimi hem Türk hem Türk olmayan vatandaşlara veriliyor.

Kaynak: DHA