70 milyon avroyu ödeyip serbest kaldı
İspanyol futbolcu Rodrigo Hernandez, 70 milyon avro serbest kalma bedeli olan ödeyerek Atletico Madrid ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
Rodrigo Hernandez'in yasal temsilcileri, La Liga kurumunun Madrid'deki ofisine giderek, futbolcunun sözleşmesinin olduğu Atletico Madrid'den ayrılmasını sağlayan 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi.
Atletico Madrid Kulübü'nün 2018 Mayıs ayında Villarreal'den 20 milyon avroya transfer ettiği 23 yaşındaki Rodrigo, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesini sonlandırdı.
İspanyol basını, Rodrigo'nun yeni takımının İngiltere'nin Manchester City olacağını yazdı.
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