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7 yıl önce dağıtılan 2. Filo yeniden kuruluyor

ABD Deniz Kuvvetleri, Rusya’nın Atlas Okyanusu’nda donanma faaliyetlerini arttırmasının ardından 2. Filo’yu yeniden kurma kararı aldı. 2. Filo, yedi yıl önce tasarruf gerekçesiyle dağıtılmıştı.

06 Mayıs 2018 Pazar 10:55
7 yıl önce dağıtılan 2. Filo yeniden kuruluyor

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Donanma operasyonlarından sorumlu Oramiral John Richardson, George H.W.Bush uçak gemisinde gazetecilere yaptığı açıklamada Atlas Okyanusu’nda, “özellikle de “Kuzey Atlantik’te büyük güçler arasında rekabetin ortaya çıkması” sonucu bu kararın alındığını bildirdi.

2011 yılında dağıtılan 2. Filo, başkent Washington’un güneyindeki Virginia eyaletine bağlı Norfolk limanında yeniden üslenecek. Bu dönemden beri Kuzey Atlantik ve kutup bölgelerinde Rus donanmasının faaliyetinde artış gözlenmişti.

Rusya’nın son dönemde Ukrayna’da ve Suriye’deki müdahaleleri de Washington ve Moskova arasında gerginlik yarattı.

SAVUNMA STRATEJİSİNDE ÖNCELİK RUSYA VE ÇİN

Bu yıl başında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni ulusal savunma stratejisinde Rusya ve Çin’e öncelik verdi. Pentagon’un son 15 yıldır önceliği uluslararası terörle mücadeleydi.

Pentagon ayrıca NATO Müşterek Kuvvetler Komutanlığı’nı Norfolk’taki Deniz Kuvvetleri Üssü’ne taşımayı önerdi. Almanya’daysa yeni bir lojistik komutanlık kurulması bekleniyor.

Taslak plan NATO savunma bakanlarının şubat ayında yaptığı toplantıda kabul edildi. Plan Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki deniz trafiği ve komünikasyon hatlarının güvenliğini korumayı amaçlıyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 10:55
  1. Donanma
  2. Amerikan deniz kuvvetleri
  3. 2. filo

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