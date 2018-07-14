0553 313 94 23

7 yaşındaki Suriyeli çocuğa kaynar su döken restoran çalışanının cezası belli oldu

Harbiye'de müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki P.K'nin üzerine sıcak su dökerek haşlayan restoran çalışanı Mutlu H., 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:05
7 yaşındaki Suriyeli çocuğa kaynar su döken restoran çalışanının cezası belli oldu

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Mutlu H. katılmadı.

'SICAK SU' SİLAH SAYILDI

Mahkeme kararında, Mutlu H. hakkındaki "Silahla kasten yaralama" suçunun sabit olduğunu belirtti. "Sıcak suyu" silahtan sayan mahkeme, yaralamanın basit ölçüde kalmasını da değerlendirerek sanık Mutlu H'yi 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Yehova Şahitleri Türkiye'de! Büyük tehlike: Hedefinde 3,5 milyon Suriyeli var!

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 Mayıs 2017 tarihinde 7 yaşındaki P.K.'nin arkadaşlarıyla birlikte hamburger yemek için restorana girdiğini anlatılıyordu.

Restoran çalışanı Mutlu H.'nin ifadesinde küçük çocuğun dilenmek için geldiğini, müşterileri rahatsız ettiğini, bunun üzerine korkutmak amacıyla suyu fırlattığını, suyun ılık olduğunu söylediği belirtiliyordu.

Suriyelilerden 'Türkiye' adımı: Azez, Türk lirasına geçti!

Savcılık, olay sonrası alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, P.K.'nin vücudunda birinci dereceden yanık meydana geldiğinin belirtilmesi üzerine "sıcak suyu" silahtan saymıştı. Savcılık, sanık Mutlu H. hakkında "Silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

'İngiliz Şeytanı'ndan küstah yazı: Erdoğan'ı istemiyoruz, onu şutlayın

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:05
  1. İstanbul
  2. Sıcak su atan restoran çalışanına para cezası
  3. harbiye
  4. suriyeli
  5. istanbul
  6. savcılık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanlar Mesut Özil’i hedef aldı! Şoke eden hakaretler
    1. Almanlar Mesut Özil’i hedef aldı! Şoke..
    2. 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa kaynar su..
    3. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    4. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    5. Sözde sanatçı Zuhal Olcay'a sahip..
    6. Belçika İngiltere maç sonucu! 2018..
    7. İsmail Balaman kimdir? İsmail Balaman..
    8. "Dünyada en çok FETÖ'cüyü kabul eden..
    9. Gebelikte aşırı bulantı anne sağlığını..
    10. Burunda polip oluşumu riskine dikkat!
    11. Krup hastalığı neden olur? Nasıl..
    12. Acun Ilıcalı ve daha bir çok ünlü isme..
    13. İşte Dünya Kupası'ndaki..
    14. Kistik fibrozis nedir? Bu hastalık..
    15. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu: 2..
    16. Bebeklere uyku eğitimi vermek neden..
    17. Terör sevici Barış Atay Zuhal Olcay'a..
    18. Abramovich'in kovduğu hocalara ödediği..
    19. Gebelikte grip aşısı yapmak bebeğe..
    20. Dünya Kupası'nda üçüncü belli oldu!
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
    Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!