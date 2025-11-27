7. Uluslararası Mersin Maratonu 14 Aralık’ta koşulacak

  • İSTANBUL
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ‘Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda’ sloganıyla düzenlenen ‘7. Uluslararası Mersin Maratonu’, 14 Aralık Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla koşulacak. Dünyanın saygın maratonları arasında yer alan etkinlik; 42K, 10K ve 3K (Halk Koşusu) olmak üzere 3 kategoride profesyonel ve amatör atletleri ağırlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ‘Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda’ sloganıyla düzenlenen ‘7. Uluslararası Mersin Maratonu’, 14 Aralık Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla koşulacak. Dünyanın saygın maratonları arasında yer alan etkinlik; 42K, 10K ve 3K (Halk Koşusu) olmak üzere 3 kategoride profesyonel ve amatör atletleri ağırlayacak.

Maraton heyecanı 13 Aralık’ta Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda kurulacak fuar ile başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tüm Mersinlileri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ederken, maratonun yeni rekorlara sahne olması hedefleniyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından 30 ülke ile Türkiye’nin dört bir yanından katılımın beklendiği organizasyon, sporun birleştirici gücüyle kenti uluslararası bir buluşma noktası haline getirecek.

TAŞKIN: MARATONA 30 ÜLKEDEN 400’ÜN ÜZERİNDE PROFESYONEL SPORCU KATILACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Büyükşehir olarak 2025 yılında Mersin’de gerçekleştirecekleri son ve en büyük spor organizasyonun ‘7. Uluslararası Mersin Maratonu’ olduğunu ifade ederek, “7. Uluslararası Mersin Maratonu’nun, 30 ülkeden 400’ün üzerinde profesyonel sporcu ile gerçekleşmesini bekliyoruz. 10K dediğimiz kategoride de 2 bine yakın sporcu yarışacak. Kayıtlarını yaptıran sporcularımıza 12-13 Aralık tarihlerinde Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda kit ve çip dağıtımları yapılacak. Organizasyonun 3 kilometrelik Halk Koşusuna ise 7’den 77’ye bütün Mersinlileri davet ediyoruz” dedi.

“MERSİN MARATONU, DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARDAN BİR TANESİ”
Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yapılan 213 maraton arasında başarı sıralamasında 49. sıraya yerleşerek oldukça önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Taşkın, “Mersin Maratonu, dünyadaki en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Maratona bu yıl dünya çapında çok iyi dereceler koşmuş, dünyanın en önemli 33 elit atleti de katılıyor. Çok kaliteli ve renkli bir yarış olacak. Maratona katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız, 10 Aralık’a kadar www.mbbspor.org adresinden kayıt yaptırılabilir” diye konuştu.
Sporun birleştirici gücüne inandıkları için bu organizasyonların oldukça kıymetli olduğunu sözlerine ekleyen Taşkın, “Spor, her renkten insanın bir araya geldiği en önemli unsurlardan bir tanesi. Mersin zaten barışın ve kardeşliğin kenti. Herkesi 14 Aralık’ta ‘7. Uluslararası Mersin Maratonu’na ve bu maraton bünyesinde yer alacak olan 3K Halk Koşusuna bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

