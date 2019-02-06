7 tepeli İstanbul ne demek? İstanbul'un 7 tepesi nerede? Şarkılara şiirlere hatta Büyükşehir Belediyesi'nin logosuna konu olan İstanbul’un 7 tepesini sizler için sıraladık. İşte İstanbul denince akla gelen yedi tepe!

Gayrettepe, Esentepe, Kuştepe, Seyrantepe, Gültepe, Fikirtepe, Çamlıca tepesi gibi tepesi bol şehre adını veren ve en yükseği denizden 70 metre yüksekte yer alan eski İstanbul’un az bilinen 7 tepesi. Bugün sur içinde kalan eski İstanbul, yedi tepe üzerine kurulmuştur:

Topkapı sarayı tepesi

Topkapı Sarayı, Hipodrom (At Meydanı), Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu tepe.

Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultan Ahmet caminin de bulunduğu İstanbul’a ayak basan her turistin muhakkak ayak bastığı yer olan bölgedir burası. Hemen herkesin bildiği bu yapılardan başka çok kişinin ıskaladığı Ayasofya’nın da buraya yapılmasının tek önemli nedeni olan ‘’Million Taşı’’ da buradadır. Bizans İmparatorluğu döneminde ‘’Dünyanın Merkezi ‘’ sayılan ve saatlerin ona göre ayarlandığı Million taşı’na nedense hakkettiği önem bir türlü verilmez.

Çemberlitaş tepesi

Çemberlitaş, Yeni Camii ve Nuriosmaniye Camii’nin Bulunduğu Tepe

Beyazıt tepesi

Beyazıt Camii, Üniversite ve Süleymaniye’nin Bulunduğu Tepe Üniversite içinde kalan İtfaiye kulesinin de içinde bulunduğu yer.

Fatih tepesi

Fatih Camii’nin Bulunduğu Tepedir.

Yavuzselim tepesi

Yavuz Selim Camii’nin Bulunduğu Tepe Haliç’e bakan cephe Yavuz Selim adıyla anılır.

Edirnekapı tepesi

Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camii’nin Bulunduğu Tepe. İstanbul’un en yüksek tepesi…Mihrimah Sultan Camii’nin, Bizans’ın Blakherna Sarayı’ndan kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı ve Kariye Müzesinin de bulunduğu yer.

Kocamustafapaşa tepesi

Kocamustafapaşa semtinin bulunduğu tepe