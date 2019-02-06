0553 313 94 23

7 tepeli İstanbul ne demek? İstanbul'un 7 tepesi nerede?

7 tepeli İstanbul ne demek? İstanbul'un 7 tepesi nerede? Şarkılara şiirlere hatta Büyükşehir Belediyesi'nin logosuna konu olan İstanbul’un 7 tepesini sizler için sıraladık. İşte İstanbul denince akla gelen yedi tepe!

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:54
7 tepeli İstanbul ne demek? İstanbul'un 7 tepesi nerede?

7 tepeli İstanbul ne demek? İstanbul'un 7 tepesi nerede? Şarkılara şiirlere hatta Büyükşehir Belediyesi'nin logosuna konu olan İstanbul’un 7 tepesini sizler için sıraladık. İşte İstanbul denince akla gelen yedi tepe!

Gayrettepe, Esentepe, Kuştepe, Seyrantepe, Gültepe, Fikirtepe, Çamlıca tepesi gibi tepesi bol şehre adını veren ve en yükseği denizden 70 metre yüksekte yer alan eski İstanbul’un az bilinen 7 tepesi. Bugün sur içinde kalan eski İstanbul, yedi tepe üzerine kurulmuştur:

Topkapı sarayı tepesi

Topkapı Sarayı, Hipodrom (At Meydanı), Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu tepe.

Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultan Ahmet caminin de bulunduğu İstanbul’a ayak basan her turistin muhakkak ayak bastığı yer olan bölgedir burası. Hemen herkesin bildiği bu yapılardan başka çok kişinin ıskaladığı Ayasofya’nın da buraya yapılmasının tek önemli nedeni olan ‘’Million Taşı’’ da buradadır. Bizans İmparatorluğu döneminde ‘’Dünyanın Merkezi ‘’ sayılan ve saatlerin ona göre ayarlandığı Million taşı’na nedense hakkettiği önem bir türlü verilmez.

Çemberlitaş tepesi

Çemberlitaş, Yeni Camii ve Nuriosmaniye Camii’nin Bulunduğu Tepe

Beyazıt tepesi

Beyazıt Camii, Üniversite ve Süleymaniye’nin Bulunduğu Tepe Üniversite içinde kalan İtfaiye kulesinin de içinde bulunduğu yer.

Fatih tepesi

Fatih Camii’nin Bulunduğu Tepedir.

Yavuzselim tepesi

Yavuz Selim Camii’nin Bulunduğu Tepe Haliç’e bakan cephe Yavuz Selim adıyla anılır.

Edirnekapı tepesi

Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camii’nin Bulunduğu Tepe. İstanbul’un en yüksek tepesi…Mihrimah Sultan Camii’nin, Bizans’ın Blakherna Sarayı’ndan kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı ve Kariye Müzesinin de bulunduğu yer.

Kocamustafapaşa tepesi

Kocamustafapaşa semtinin bulunduğu tepe

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:54
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. istanbul
  4. istanbulun tepeleri
  5. istanbulun 7 tepesi
  6. 7 Tepe
  7. 7 tepe istanbul
  8. 7 tepeli istanbul
  9. 7 tepeli istanbul ne demek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sütün içine incir atıp içerseniz...
    1. Sütün içine incir atıp içerseniz...
    2. Pakdemirli'den "2021 sonunda et..
    3. İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas"..
    4. Aydın'da CHP'den istifalar
    5. Çöken binayla ilgili soruşturma..
    6. Mahkemeden karar çıktı! Fenerbahçe..
    7. ABD Ordusu'ndan Demir Kubbe hamlesi!
    8. Ülke şokta! 21 ölü, 13 yaralı
    9. Bakırköy'deki trafik kazasına tutuklama
    10. TBMM Genel Kurulu
    11. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    12. Babaları cezaevinde, anneleri ise..
    13. Brexitçilerden Donald Tusk'a sert yanıt
    14. Hamaney'den ülkenin yapısında reform..
    15. Böyleydi, bu hale geldi
    16. Öksürük şikayeti ile hastaneye giden..
    17. ABD'den kritik çekilme açıklaması
    18. AK Partili aday: Suriyeliler..
    19. "Özel Çocuklara Özel Materyaller..
    20. Omega 3 nedir? Omega 3 ne işe yarar?..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi