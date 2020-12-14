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Aktüel 7 senelik cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı
Aktüel

7 senelik cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı

Kırşehir-Çiçekdağı'nda 2013'te 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin, 7 sene sonra gözlük ve iç çamaşırı markasından yola çıkılarak gurbetçi 55 yaşındaki Mehmet Dıvar olduğu tespit edildi. Dıvar'ı öldürdüğü iddiasıyla kardeşi K. Dıvar ve onun oğlu T. Dıvar, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:04:00 -
7 senelik cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli Köyü’ndeki Çayırlı mevkiinde su kanalı içinde, 17 Haziran 2013 tarihinde, 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. O tarihte cesedin kimliğini ve cinayeti aydınlatacak herhangi bir kanıt bulunamadığı için olay, faili meçhul olarak değerlendirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2020'de özel bir ekip oluşturularak, kentteki faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2013'te bulunan delilleri inceleyen özel ekip, olay yerinde bulunan gözlüğün markası, yabancı menşeili ilaç kutusu ve iç çamaşırının markasından, öldürülen kişinin Almanya uyruklu ya da Almanya’dan gelen gurbetçi bir Türk vatandaşı olabileceğini değerlendirdi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran özel ekip, cesedin Almanya’dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar’a ait olduğunu belirledi.

Kardeşi para için öldürmüş

Ardından Dıvar’ı öldüren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dıvar’ın 7 sene önce yurt dışından yüklü miktarda euro getirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma, cinayet zanlılarını bulmak için yakınlarının o dönemdeki hesap hareketlerini kontrol etti.

Cinayetten sonra hesap hareketlerinde artış olduğu tespit edilen Mehmet Dıvar’ın kardeşi K. Dıvar, yeğeni T. Dıvar ve yengesi G. Dıvar, Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayeti para için işledikleri belirlendi.

Kırşehir’e getirilen şüphelilerden K. Dıvar ile oğlu T. Dıvar tutuklanırken, gelini G. Dıvar ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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