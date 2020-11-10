7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler, filmin konusu ne?
7. Koğuştaki Mucize filmin konusu ne? Türkiye’nin Oscar adayı olan film kızı ile aynı zekâ yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor. Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi oldu. Peki 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler?
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” adlı filmi oldu" denildi. Peki 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.