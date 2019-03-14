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7 Kocalı Hürmüz binlerce seyirci ile rekor kırdı

Sahne Tozu Tiyatrosu’nun klasikleşen oyunu 7 Kocalı Hürmüz, 7.

14 Mart 2019 Perşembe 11:44
7 Kocalı Hürmüz binlerce seyirci ile rekor kırdı

Sahne Tozu Tiyatrosu’nun klasikleşen oyunu 7 Kocalı Hürmüz, 7. yılında binlerce seyirciye ulaşırken, yıllardır büyük beğeni ile izlenen oyunda seyirciler adeta gülme krizine girdi. Sürekli alkışlarla kesilen oyun, izleyenlerden tam not aldı.


Çağlar İşgören’in yönetmenliğini yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu’nun fenomen oyunlarından Yedi Kocalı Hürmüz, 7. yılında hala çoğu gösterimini kapalı gişe oynuyor. Yoğun ilgi gören oyun, İzmir’de seyirci rekoru kırarak binlerce kişiye ulaştı. Oyuncuların performansı tam not alırken, oyun izleyenleri adeta gülme krizine soktu.


Hürmüz rolüyle Nazlı Kayı, doktor rolüyle Mustafa Akyel, Hallaç rolüyle Çağrı Turnalı, berber rolüyle Emre Altıntaş, Ömer rolüyle Hüseyin Çur, Bekçi Memo rolüyle Arif Yıldırım, Hızır Reis rolü ile Yunus Aydın, Havva rolüyle Öznur Öztürk’ün rol aldığıYedi Kocalı Hürmüz’ün, mart sonuna kadar cuma ve cumartesi günleri saat 20.00’de, pazar günleri ise saat 14.00’te Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde izlenebileceği duyuruldu.



"Geçen gösterim oyunumuz 20 kere alkışla kesildi"


Oyunun Yönetmeni Çağlar İşgören, şöyle konuştu:


"Oyunun başarısını samimiyetine borçluyuz. Biz ekip olarak oyunu çok severek ve eğlenerek oynuyoruz ve sanırım bu samimiyet seyirciye geçiyor; çünkü her hafta burada enteresan deneyimler yaşıyoruz. 550 kişilik salonda seyirci oyuncularla bütünleşiyor ve bir kahkaha tufanı oluşuyor; geçen gösterim oyunumuz 20 kere alkışla kesildi ve oyuncular oyunda uzun esler vermek zorunda kaldı. Bu ilgi ve sevgi de tabi bizim coşkumuzu artırıyor. Oyunu şubat sonunda bitirmeyi planlamıştık; yoğun ilgi sebebiyle mart sonuna kadar uzattık; ayrıca oyunun güncel espriler içermesi ve seyirciyle diyaloğa geçmesi de bu beğeniyi artıran bir faktör diye düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:44
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