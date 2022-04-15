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Aktüel 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de ağaçlık alana gizlenmiş 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 23:01:00 -
7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında ağaçlık alana gizlenmiş 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti.

Bu kapsamda, alınan bilgi üzerine ilçenin Güldalı köyü kırsalında düzenlenen aramada ağaçlık alana gizlenmiş 7 paket içinde 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

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