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Aktüel

7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Sivas’ta oturduğu binadaki yangın merdiveninin 7.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:02:15 -
7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Sivas’ta oturduğu binadaki yangın merdiveninin 7. katından düşen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Eğriköprü Mahallesi’ndeki Eğriköprü Sitesi’nde meydana geldi. Sadi Balkaya (60), 7. kattaki dairenin yangın merdiveninden beton zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ayakları kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Balkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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