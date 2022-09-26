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Gündem 7 günlük uyuşturucu raporu açıklandı
Gündem

7 günlük uyuşturucu raporu açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelede kararlılığa dikkat çekilerek, Narkotik birilerince son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarına ilişkin veriler açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:27:00 -
7 günlük uyuşturucu raporu açıklandı

 

YENİ AKİT  ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelede kararlılığa dikkat çekilerek, Narkotik birilerince son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarına ilişkin veriler açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız. Narkotik birimlerimizce son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarında ; 77 kg eroin, 853 kg esrar, 428 bin captagon, 9 bin ecstasy, 4 kg kokain, 12 kg bonzai, 181 kg skunk, 71 kg metamfetamin, 980 kök kenevir bitkisi, 294 bin adet sentetik ecza ve 74 kg afyon sakızı ele geçirildi” denildi.

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