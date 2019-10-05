7 Ekim’de işbaşında Yavuz sondaj gemisi, 7 Ekim’de yeni bir sondaj operasyonuna başlayacak.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Twitter’da yaptığı açıklamada, Yavuz gemisinin 7 Ekim’de yeni bir sondaj operasyonuna başlayacağını belirtti. Erciyes, sondajın Türkiye’nin BM’ye kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türk Petrolleri’ne 2012’de verdiği ruhsat sahalarında yapılacağı bilgisini paylaştı. Yavuz sondaj gemisi Akdeniz’de Ocak 2020’ye kadar çalışmalarına devam edecek.

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