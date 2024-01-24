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Gündem 7 Ekim'de başlayan soykırımda son bilanço!
Gündem

7 Ekim'de başlayan soykırımda son bilanço!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 17:23:00 -
7 Ekim'de başlayan soykırımda son bilanço!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 700'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda bilanço her geçen an artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybettiği, 384 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 700'e, yaralananların sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği ifade edildi.

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