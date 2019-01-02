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7 aylık kızıyla eşinden dayak yeyince, komşusuna sığındı

Konya'da eşinden şiddet gören genç kadın, 7 aylık kızıyla birlikte komşusuna sığındı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:50
7 aylık kızıyla eşinden dayak yeyince, komşusuna sığındı

Konya'da, 7 aylık kızı Merve Gül K.'nin sürekli ağlamasına sinirlenen Mehmet K., kendisine tepki gösteren eşi Fadime K. ve minik kızını dövdü. Fadime K., kızıyla birlikte evden kaçıp, komşusuna sığındı. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, Mehmet K. de gözaltına alındı.

Olay, bugün 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Mehmet K., evde oturduğu sırada kızı Merve Gül'ün sürekli ağlamasına sinirlenip, iddiaya göre kızına küfür etti. Eşi Fadime K. de ''Çocuğa niye küfür ediyorsun?'' diyerek ona tepki gösterdi. Mehmet K., eşi ve kızını dövdü. Ardından evdeki pompalı tüfeği almaya yöneldi. Daha sonra silahı almaktan vazgeçip evden çıktı. Korkan Fadime K. de kızıyla birlikte  komşusuna sığınıp, polisi aradı.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin geldiğini görüp eve gelen Mehmet K., kendisinin de eşinden şikayetçi olduğunu ileri sürdü.

Mehmet K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada sakladığı tüfek de ele geçirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:50
  1. Konya
  2. Selçuklu ilçesi
  3. eşinden şiddet gören kadın
  4. bebeğiyle komşusuna sığındı
  5. aile içi şiddet
  6. kadına şiddet

YORUM YAZ

  • fahrettin kücükfahrettin kücük5 dk önce
    piyasa o,c, dolu, kiz verecekler, damat adayini psiko analiz yaptisinda versin ..

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