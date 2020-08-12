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Ekonomi

7 ayda altın fonundan rekor getiri sağlandı

BES fonları arasında yıldızı parlayan altın fonları yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:16:00 -
7 ayda altın fonundan rekor getiri sağlandı

 Akit  Ekonomi 

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre yılın ilk 7 ayında kadar altın fonları yüzde 52’ye yakın getiri sağladı. Aynı dönemde altın katılım fonları da yüzde 50’nin üzerine getiri sağladı. Değişken katılım fonları da BES katılımcılarına yüzde 20’lerin üzerinde getiri sağladı. Sene başında bin liralık tasarrufunu BES’te değerlendiren bir katılımcı, altın fonunu tercih etmişse, 7 ay sonra birikimi bin 516 lira oldu.

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