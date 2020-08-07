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7 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ağustos koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 20:33:00 - 2020-08-07 20:39:05
7 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu açıkladı.

Fahrettin Koca, 7 Ağustos koronavirüs bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" dedi.

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