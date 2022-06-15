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Siyaset 6'lı masayı üzecek anket: Yüzde 72'den çok sert düşüş
Siyaset

6'lı masayı üzecek anket: Yüzde 72'den çok sert düşüş

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre; araştırma şirketi Areda Survey'in "Sizce Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verenlerin oranı yüzde 72'den yüzde 53,3'e düştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 07:06:00 -
6'lı masayı üzecek anket: Yüzde 72'den çok sert düşüş

2023 seçimleri için dört kez toplanan ancak Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masaya güven eriyor.

Araştırma şirketi Areda Survey vatandaşa, "Sizce Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?" sorusunu yöneltti.

25-30 Mayıs tarihleri arasında toplam 2000 kişinin katıldığı anket, aday konusunda kararsız kalan 6'lı masaya güvenin gün gün azıldığını ortaya koydu.

Yüzde 72'den hızlı düşüş

Araştırma sonuçlarına göre, Millet İttifakı'nın ortak bir adayda anlaşarak seçime gireceği düşüncesini savunanların oranı yüzde 53,3 iken, yüzde 46,7 Millet İttifakı'nın ortak aday çıkaramayacağını ifade etti.

Mart ayında Millet İttifakı'nın ortak bir aday çıkarabileceğine olan inanç yüzde 72 iken, Nisan ayında yüzde 58,6 oldu.

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