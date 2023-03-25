6’lı masayı eleştiren spikere zorbalık! Buket Aydın İzzet Çapa’ya patladı

Spiker Buket Aydın Altılı Masa eleştirisiyle tepki gördü. Buket Aydın, “CHP'nin Ayasofya'yı tekrar müzeye döndürmek istediğini biliyoruz. Altılı Masa'daki diğer liderler, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener siz buna ne diyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca, “Mesela İstanbul Sözleşmesi, Meral Akşener tekrardan geri getirileceğini söyledi. Temel Karamollaoğlu ne cevap verecek buna?” dedi. Eleştirileri büyük tepki gören Aydın'a bir tepki de İzzet Çapa'dan geldi.

Buket Aydın hem Çapa'nın eleştirilerine hem de sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı.

"HERHANGİ BİR TARAFIM YOK"

"Aynı aklı muhaliflere verin onlar da iktidara sordukları soruları muhalefete sorsun ben ortada durmaya çalışıyorum herhangi bir tarafım yok" diyen Buket Aydın "Ben gevelemem açıktan söylerim sen bence çok iyi anladın" diyerek İzzet Çapa'ya gözdağı verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buket Aydın ayrıca hükümet sözcülüğü yapmadığını söyledi ve ekledi: "Soru sormak yasak demek ki!..."