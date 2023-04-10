6'lı masaya alınmayan Hüseyin Baş seçime katılmayacak!
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, TV 100 canlı yayınında 14 Mayıs seçimine katılmayacaklarını açıkladı.
Seçim barajının yanına bile yaklaşamayan Hüseyin Baş, 14 Mayıs'ta seçime katılmayacaklarını açıkladı.
Baş, TV 100 canlı yayınında konuştu.
6'lı masaya girme talebi reddedilen Baş, "Listelerimizi geri çekip bu seçime katılmama kararı aldık. Barajı geçemiyorsak, iktidarın Meclis aritmetiğinde üstün hale gelmesinin sorumluluğunu almak istemiyoruz." dedi.