6'lı masadan hiç ders almamışlar: 2 kafadar AK Parti'yi çekiştirdi!
6’lı masadan hiç ders almamışlar: 2 kafadar AK Parti'yi çekiştirdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle DEM Parti’den sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Erken seçim ve ara seçim talebini dillendirmeye devam edeceklerini anlatan Özgür Özel “Bu milletin önüne bir sandık gelmesi şart. Öyle veya böyle… “ dedi. Özgür Özel ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Dervişoğlu ise “Özel ile bir çok konuda hemfikiriz. Ara seçim ve erken seçimi karşılıklı konuştuk, fikirlerimizi söyledik" diye konuştu. AK Parti’ye seçim öncesi karşı muhalefet ittifakının da dillendirildiği dönemde bir araya gelen ikilinin sözleri, partilerinin 6’lı masa felaketinden hiç ders almadıklarını da gözler önüne serdi.

Ara seçim gündemiyle partileri turlamaya devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dem Parti’nin ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Parti genel merkezinde baş başa görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, Türkiye’nin bir an önce erken seçime veya ara seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini ifade eden Özel, "Gelin bir an önce erken seçime gidelim, erken seçim istiyoruz, geçim yoksa seçim var dedik. Kararı millet versin dedik. 5 yılda yetki alabiliyorsan al, yoksa millet ne diyorsa olsun dedik. Biz bu erken seçim talebini dillendirmeye devam ediyoruz. Argümanlardan bir tanesi de ara seçimdir. Ara seçim meselesini 31 Mart günü Bursa’da söylemiştim. Bu milletin önüne bir sandık gelmesi lazım. Öyle veya böyle…" şeklinde konuştu.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un İzmir’deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alınması hakkında konuşan Özel, bu konunun bilirkişi raporlarının hepsinin dosyaya sunulduğunu vurgulayarak "Kooperatifte bir dönem yöneticilik yapmış, adı geçiyor. Tahmin ediyoruz o konuda görüşüne başvurulacak. Bu mesele; Kemal Kılıçdaroğlu döneminde İzmir’de kentsel dönüşüm meselesinin deprem zamanında, partimizin iyi niyetle, o dönemdeki yöneticilerimizin ve genel başkanımızın talimatlarıyla ve Ankara İl Başkanımızın içinde bulunduğu bir kooperatif meselesinde, bir kooperatif modeliyle kentsel dönüşümün ve iyi niyetin eseridir. Bir kamu zararının oluşmadığına dair bilirkişi raporları alındı, dosyaya sunuldu. Alınan dosyada tek bir tutuklu kalmadı. Ümit başkanın ifadesinin alındıktan sonra, görevinin başına döneceğini düşünüyorum" dedi.

Baş başa yapılan görüşmede birtakım konularda Özel ile hemfikir olduklarını dile getiren Dervişoğlu, ise "CHP’nin Genel Başkanı heyetiyle birlikte ziyaret ettiler. Kendileriyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Görüş alışverişinde bulunduk. Son siyasi gelişmeleri, ara seçim ve erken seçimle ilgili görüşleri karşılıklı konuştuk, fikirlerimizi söyledik. Bazı konularda hemfikir olduk" cümlelerine yer verdi. 

Özgür Özel Dervişoğlu'nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da parti genel merkezinde ziyaret etti.

GÜNEŞ

BALÇIKLA SIVANMAZ..6LI MASANIN HAİNLERİNİ TÜM TÜRKİYE BİLİYOR.

Neron11

İyi Parti'yi kurduran zaten CHP, seçime doğrudan gidebilmesi için 15 vekil borç veren CHP , belediyelerde makam veren CHP ,yani CHP demek iyi parti demek iyi parti demek CHP demektir
