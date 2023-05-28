  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 6'lı Masa'dan dışlanan BTP lideri Hüseyin Baş'tan sitem dolu sözler
Siyaset

6'lı Masa'dan dışlanan BTP lideri Hüseyin Baş'tan sitem dolu sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-28 20:32:00 -
6'lı Masa'dan dışlanan BTP lideri Hüseyin Baş'tan sitem dolu sözler

Seçim sürecinde 6'lı Masa'dan dışlanan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Türkiye bugün sandık başına gitti. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırken siyasilerden de peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Konuyla ilgili paylaşım yapanlardan biri de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu.

"Sahi masa neden genişlemedi?"

Seçim sürecinde 6'lı Masa'ya dahil olmak isteyen ancak bu talebi kabul görmeyen Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sahi masa neden genişlemedi?" ifadelerine yer verdi.

İşte Hüseyin Baş'ın o paylaşımı;

Tutmayın küçük enişteyi! Hüseyin Baş, o konuda babasını aratmıyor
Tutmayın küçük enişteyi! Hüseyin Baş, o konuda babasını aratmıyor

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tutmayın küçük enişteyi! Hüseyin Baş, o konuda babasını aratmıyor

Yüzde yarımı bile görmeyen Hüseyin Baş'ın konuştuğuna bak!
Yüzde yarımı bile görmeyen Hüseyin Baş'ın konuştuğuna bak!

Siyaset

Yüzde yarımı bile görmeyen Hüseyin Baş'ın konuştuğuna bak!

Hüseyin Baş safını belli etti!
Hüseyin Baş safını belli etti!

Siyaset

Hüseyin Baş safını belli etti!

Masaya almadıkları Hüseyin Baş'a kadar düştüler!
Masaya almadıkları Hüseyin Baş'a kadar düştüler!

Siyaset

Masaya almadıkları Hüseyin Baş'a kadar düştüler!

O partiden, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş’a flaş teklif
O partiden, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş’a flaş teklif

Siyaset

O partiden, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş’a flaş teklif

6'lı masaya alınmayan Hüseyin Baş seçime katılmayacak!
6'lı masaya alınmayan Hüseyin Baş seçime katılmayacak!

Siyaset

6'lı masaya alınmayan Hüseyin Baş seçime katılmayacak!

Hüseyin Baş'ın hevesi kırılmış!
Hüseyin Baş'ın hevesi kırılmış!

Siyaset

Hüseyin Baş'ın hevesi kırılmış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23