6'lı Masa'dan dışlanan BTP lideri Hüseyin Baş'tan sitem dolu sözler

Türkiye bugün sandık başına gitti. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırken siyasilerden de peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Konuyla ilgili paylaşım yapanlardan biri de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu.

"Sahi masa neden genişlemedi?"

Seçim sürecinde 6'lı Masa'ya dahil olmak isteyen ancak bu talebi kabul görmeyen Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sahi masa neden genişlemedi?" ifadelerine yer verdi.

İşte Hüseyin Baş'ın o paylaşımı;