6’lı masada ‘aday’ komedisi

Sözde Türkiye’ye umut olacaklarını iddia eden ve seçime 8 ay kaldığı halde henüz ortak aday belirleyemeyen zillet paydaşları, peşi sıra yaptıkları açıklamalarla masaya kendi adaylarını dayatmaya çalışıyor. 6’lı masanın potansiyel cumhurbaşkanı adayı gibi hareket eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kayıp 8 saat yüzünden ABD gezisine düşen Pensilvanya gölgesini kaldırmak için söylediği “hamburger yemeye gittik” şeklindeki açıklamasıyla ortaklar arasında dalga konusu olurken, bu kez İP lideri Meral Akşener’in ismi ön plana çıktı. İP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı, “Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin” paylaşımı adaylık tartışmalarına yeni bir boyut kazandırırken, cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeçmeyen İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle ulufe dağıtması ve Mansur Yavaş’ın isminin ön planda tutulması ve Kılıçdaroğlu’nun dışında herkesin isminin konuşulması yaşanan adaylık kaosunu gözler önüne serdi.

Her kafadan farklı ses

6+1 ittifakında yaşanan adaylık savaşının bazıları şöyle:

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener’in önde olduğu bir anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin” diyerek, Akşener’in aday olabileceği sinyalini verdi.

Kılıçdaroğlu’nun ardından ABD’ye icazet seferine çıkan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, ABD’den telefon bağlantısı ile katıldığı canlı yayında, “ABD’ye hamburger yemeye gelmedik” diyerek, attığı kahkaha ile CHP liderini tiye aldı.

İddiasını İYİ Partili kurmaylarla yaptığı görüşmelere dayandıran CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’na karşı aday olabileceğini açıkladı.

Son dakikaya kalabilir

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı konusunda “acele etmeme” kararlılığında olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, “Seçim kararı alınır, iki gün içinde adayımızı açıklarız” dedi.

Zillet ittifakına yakınlığıyla bilinen gazeteci Cüneyt Özdemir ise, “İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Babacan arasında en tecrübelileri Ali Babacan’dır” diyerek, Babacan’ın adaylığına destek verdi.

İlk tura en az iki aday

6+1 ittifakında yaşanan adaylık savaşını Akit’e değerlendiren TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Ertuğrul Akar, şunları dile getirdi: “Öncelikle 6’lı masanın dağılma lüksü yok. Bununla birlikte oy potansiyeli anlamında masanın en güçlü dinamiği Kılıçdaroğlu. Hal böyle olunca, kalan partiler Kılıçdaroğlu’na ‘aday olmazsın’ diye rest çekemiyorlar. Dolaylı yoldan cevaplar vermeye çalışıyorlar. Ama Kılıçdaroğlu da potansiyelinin farkında olduğu için o da ‘adayım’ demeye getiriyor. Bunun dışında, hem Tuncelili ve Alevi olması hem de HDP ile PKK’ya manevi destek vermesi nedeniyle HDP’den oy alabilme ihtimali olan tek ismin Kılıçdaroğlu olması, onu masanın doğal adayı yapıyor. Eğer Amerika’dan veya Pensilvanya’dan cebine bir isim konulmamışsa gücünü kullanarak aday olacak. Bu çıkışlar gösteriyor ki Kılıçdaroğlu kesin aday olacak ve diğerleri de bir aday daha çıkaracaklar. Hem Kılıçdaroğlu’na ‘sen aday değilsin’ dememiş olacaklar hem de 2. tura kalmak için bir aday daha çıkarmış olacaklar. 2. turda da artık hangisi kalırsa ona yüklenecekler. Ama tek başına adaylığı Kılıçdaroğlu’na vermezler. İkinci bir isim ya Mansur Yavaş olacak ya da Akşener’in kendisi.”

Üst akıl belirleyecek

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy ise, şunları ifade etti: “Dünyanın yoklukla, kıtlıkla ve savaşlarla sınandığı bir ortamda, Türkiye’yi ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ adı altında yeniden iktidarın bir yıl zor dayandığı günlere götürmeyi taahhüt eden 6+1’li masanın, kendi içinde bile tutarsız olduğunu görüyoruz. Bırakınız aday belirleme noktasında bir konsensüs sağlamalarını, Türkiye’nin geleceğine yönelik herhangi bir söylemleri, herhangi bir projeleri ve politikaları şu ana kadar ortaya atılmış değil. Bütün mesailerini Erdoğan’ gitsin de ne olursa olsun paradigmasına bindirmiş durumdalar. Şu anda 5 muhafazakar parti bir araya gelerek bir sol partiyi, CHP’nin Genel Başkanını nasıl iktidar yaparız noktasında bir angajman içerisindeler. Kaldı ki bu noktada bile verilmiş tam bir kararları yok. Öyle anlaşılıyor ki altılı masa direktiflerini, kürsel sistemi elinde tutan üst akıl dediğimiz mekanizmadan alıyor. Seçime aylar kala ardı ardına Amerika’ya giderek icazet alıyorlar. Günün sonunda adayı masanın belirleyemeyeceği görülüyor.”