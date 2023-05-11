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Siyaset 6'lı masa kaset kumpasıyla gönderdikleri Muharrem İnce'den sonra durum değerlendirmesi için toplandı!
Siyaset

6'lı masa kaset kumpasıyla gönderdikleri Muharrem İnce'den sonra durum değerlendirmesi için toplandı!

Yeniakit Publisher
2023-05-11 23:58:00 - 2023-05-12 00:35:55
6'lı masa kaset kumpasıyla gönderdikleri Muharrem İnce'den sonra durum değerlendirmesi için toplandı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasından sonra CHP Genel Merkez binasında toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde parti genel merkezindeki toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Muharrem İnce'nin hakkındaki kaset iddialarından sonra adaylıktan çekilmesinin ardından 6'lı masanın toplanması dikkat çekti.

Masanın, İnce'nin saf dışı kalması üzerinde konuştuğu düşünülüyor.

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