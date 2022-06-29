'6’lı masa aday için ABD ve İngiltere’den işaret mi bekliyor?'

Yeni Şafak Gazetesi yazarı bülent orakoğlu bugünkü '6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını neden açıklayamıyor, ABD ve İngiltere’den işaret mi bekleniyor?' başlıklı köşe yazısında 6'lı şer ittifakının hal-i pür melalini değerlendirdi. Orakoğlu 6'lı masa hakkında ilginç iddialarda bulundu. İşte o yazı:

6’lı masanın 12 Şubat’tan bu yana yaptığı 4 toplantıda da Cumhurbaşkanı konusunun gündeme gelmediği parti yetkililerince ifade edildi. 6’lı masa 5’inci toplantısını 3 Temmuz’da İyi Parti ev sahipliğinde yapacak. Masadaki partilerin tabanlarından gelen ‘Adayınızı niye açıklamıyorsunuz’ tepkilerine karşı bu kez 6’lı masanın 5’inci toplantısında nihayet adayın konuşulacağı ancak kamuoyuna bir isim açıklanmayacağı da kamuoyunun ‘Tiyatro mu oynuyorsunuz’ tepkilerine neden olmuştu. Zira 6’lı masayı oluşturan siyasi parti sözcüleri ilk olarak seçim tarihi belli olsun bahanesini öne sürerken daha sonra Cumhur İttifakı’nda adayın açıklanmadığı mazeretine sığınmışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olduğunu açıklaması karşısında hiçbir bahane bulamayan 6’lı ittifak enteresan bir şekilde adaylarının ismini açıklayamıyor. Zira ittifak içinde farklı görüşler var. Müşterek bir aday göstermeleri durumunda 6’lı masanın çatlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle ABD ve İngiltere büyükelçiliklerinden gelecek işaret aynı zamanda 6’lı masanın dağılmasını önleyebilir mi? Yaşayıp göreceğiz.

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU’NUN ADAY OLMASINA SICAK BAKIYOR MU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istediği biliniyor. Ancak Kılıçdaroğlu ortakları bir şey demeden kesin bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, ‘adaylığının Akşener tarafından onaylanması gerektiğini’ bekliyor. Ancak İyi Parti’nin Kılıçdaroğlunun adaylığı konusunda tereddütleri olduğu da biliniyor.

---İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirirken “Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz’’ demişti.

--- CHP/PKK-HDP yakınlaşmasından rahatsız olan partililerin yaptığı açıklamalar.

--- İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, ittifak ortakları CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması nedeniyle Türkiye’de seçim kazanamayacağını ifade eden Oral, ‘Türkiye’nin yüzde 70’i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap eden edebilen, farklı bir isimle çıkılır.’ diyerek adaylık kapısını kapattı. Ancak önce Akşener sonra Halil Oral Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ İyi Partili Milletvekili Halil Oral’ın ‘Kılıçdaroğlu Alevi’ açıklamasından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in haberi ve onayı olduğunu öne sürdü. Özdağ ayrıca “Akşener 6’lı masada Yavaş’ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp ‘tavşan’ aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş’a ‘evet’ diyerek bozabilir” demişti.

‘MERAL AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU ADAYLIK İÇİN ANLAŞTI’ İDDİASI

İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına sıcak bakmadığı konuşulurken, Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için sinyali çaktığı iddia edildi. Akşener, belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olmak istemediğini, başbakan adayı olduğunu söyledi. 3 Temmuz’da yapılacak zirvede Kılıçdaroğlu ve Akşener ikilisinin diğer ortakları Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda ikna edeceği ifade ediliyor. Ortakların da onay vermesi halinde Kılıçdaroğlu’nun Eylül ayına kadar adaylığını açıklayacağı konuşuluyor! Ancak bu yazdıklarım teyit edilmemiş iddialardan ibaret. Zira 6’lı masa siyasi partilerinin ‘Libya tezkeresi’ konusunda KAOS yaşama ihtimali bir vaka olarak karşımızda duruyor. Zira, CHP ve HDP’nin, Libya’ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ne müşterek hareket ederek “hayır”, İYİ Parti’nin ise “evet” oyu vermesi HDP ve CHP cenahında sıkıntılara neden olurken İYİ Parti içindeki milliyetçi kesimi de tatmin etmiş görünüyor.

MİLLET İTTİFAKI’NDAN İTİRAF: ULUSLARARASI GÜÇLER ADAYIMIZI BELİRLEYECEK

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen CHP’li Hatay Büyükşehir Başkanı Lütfü Savaş’tan ilginç açıklamalar geldi. Lütfü Savaş katıldığı televizyon programında kendi adının da Cumhurbaşkanı adayları arasında yer aldığı hatırlatılınca şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar. Şimdi konuşulan diğer arkadaşlarımız olsun, benim ismim olsun bunlar sadece belli kurum ve kuruluşların öne sürdüğü isimler olabilir. Burada kimsenin keyfiyetinin, beklentisinin söz konusu olmaması lazım, takım oyunu oynanacak bir lidere ihtiyaç var.”

Meral Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusunda anlaştıkları iddiası doğru bile olsa Kılıçdaroğlu’nu uluslararası karar vericilerin seçmeyeceğini düşünüyorum. İlk neden Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanamayacak bir aday oluşu ikinci neden ise İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na rağmen meydanlarda açıkça aday olduğunu açıklaması sanırım.

2023 seçimlerinde Türk milleti, ABD ve İngiltere’nin mandacılığını peşin peşin kabul eden adaylara hak ettiği dersi verecek, Başkan Erdoğan’a yeni bir zaferin kapılarını açacaktır. İnşallah