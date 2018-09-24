6G masaya yatırılıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6. nesil kablosuz iletişim teknolojisi çalışmalarına yönelik geçen yıl ilki yapılan “Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı”nın ikincisini düzenliyor. Kamu, üniversite ve endüstriden üst düzey katılımcıların yer alacağı “6G Çalıştayı”nda, yeni nesil çalışmalar ve haberleşme teknolojilerinin geleceği masaya yatırılacak.

Yarın sabah Medipol Üniversitesi’nin Kavacık Güney Kampüs Konferans Salonu’nda başlayacak olan çalıştay Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK’tan üst düzey yöneticileri, ULAK Haberleşme, Turkcell, Ericsson, ASELSAN, HAVELSAN gibi firmaları ve üniversitelerden akademisyenleri buluşturacak.