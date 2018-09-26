6G için buluştular

Medipol, ASELSAN, ULAK Haberleşme, Rohde & Schwarz ve ENOVAS’un ortaklığında düzenlenen etkinlikte kamu, üniversite ve endüstriden üst düzey temsilciler görüşlerini paylaştı.

Kim Ne Dedi?

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 5G ve 6G’nin nesnelerin haberleştiği bir dünyanın kapılarını aralayacağını kaydetti. ‘’Ülke olarak 5G’de kaçırdığımız fırsatı 6G’de yakalamalıyız’ diyen Arslan, ’’Bu çalıştayın amacı da 6G farkındalığı oluşturmak, paydaşları bir araya getirmek, patent ve teknoloji üretimi konusunda iş birliğini kurmak. 6G’nin Ar-Ge ve üretim aşamasında yer almalıyız. Öteki türlü yine sadece ürün satın alan bir ülke konumunda kalabiliriz” dedi. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de, 6G’nin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılara işaret etti.

“5G’NİN ELİ KULAĞINDA”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ikinci Başkanı Figen Kılıç da ‘artık eli kulağında’ dediği 5G’nin tüm sektörlerin işleyişini değiştirceğini, 6G’nin ise altyapısının hazırlandığını söyledi. Çalıştayın ülke vizyonuyla örtüştüğünü kaydeden Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programında da “Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının Başlatılması” projesinin yer aldığını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olmak, yıllık 500 milyar dolar ihracat yapmak, imalata dayalı ihracat içinde yüksek teknolojili ürünlerinin payının yüzde 15 olması ve en iyi 100 üniversite arasına Türkiye’den 3 üniversitenin yer alması gibi stratejik hedeflerini sıraladı. Mandal bunun için araştırma, yenilik, teknoloji geliştirme ve nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de 6G’nin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılardan bahsetti. Milli projeler ULAK, MİLAT ve ÇINAR’a dikkat çeken Tüfekçi, 5G için ilk somut adım olan ÇINAR projesinin uçtan uca güvenilir geniş bantlı iletişim kanalı sağlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

‘5G VE ÖTESİ LABORATUVARI’ 2015’TE AÇILDI

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ülkemizde alanında bir ilk olan ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nı 2015 yılında kurdu. Yeni nesil iletişim sistemlerinin temellerinin atıldığı laboratuvarda 5G ve sonraki nesil iletişimde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelebilmemiz amaçlanıyor. ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nda daha önce ABD, Kanada, Japonya ve Almanya’da çalışan ve alanında deneyimli Türk bilim insanları görev yapıyor.

DİĞER KONUŞMACILAR DA ŞU MESAJLARI VERDİ

l ASELSAN HBT Mühendislik Ertuğrul Kolağasıoğlu: ‘’Pek çok üründe başarılıyız. Telsizlerde dünya ile rekabet ediyoruz. Ürünlerimiz alıcı buluyor. Ciromuzun yüzde 25’i ihracattan geliyor. Tedarikçiler ve alt yüklenicilerden faydalanıyoruz. Seri üretime uygun tasarım yapabiliyoruz. 100 bini aşkın ürün üretimimiz var.

l Ericsson Genel Müdür Yardımcısı Turgut Erkul: 5G ve 6G ülkemiz için çok önemli. Bunlar önemli imkanları bünyesinde barındırıyor.

l Turkcell 5G Kıdemli Ar-Ge Uzmanı Salih Ergüt: Standartlara katkı yapmak için standartlarda yer almalıyız. Standartlar için el ele vermek, daha iyiye gitmek, güçlenmek gerekiyor.