THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

6G için buluştular

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6G Çalıştayında haberleşme teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:51
6G için buluştular

Medipol, ASELSAN, ULAK Haberleşme, Rohde & Schwarz ve ENOVAS’un ortaklığında düzenlenen etkinlikte kamu, üniversite ve endüstriden üst düzey temsilciler görüşlerini paylaştı.

Kim Ne Dedi?

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 5G ve 6G’nin nesnelerin haberleştiği bir dünyanın kapılarını aralayacağını kaydetti. ‘’Ülke olarak 5G’de kaçırdığımız fırsatı 6G’de yakalamalıyız’ diyen Arslan, ’’Bu çalıştayın amacı da 6G farkındalığı oluşturmak, paydaşları bir araya getirmek, patent ve teknoloji üretimi konusunda iş birliğini kurmak. 6G’nin Ar-Ge ve üretim aşamasında yer almalıyız. Öteki türlü yine sadece ürün satın alan bir ülke konumunda kalabiliriz” dedi. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de, 6G’nin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılara işaret etti.

“5G’NİN ELİ KULAĞINDA”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ikinci Başkanı Figen Kılıç da ‘artık eli kulağında’ dediği 5G’nin tüm sektörlerin işleyişini değiştirceğini, 6G’nin ise altyapısının hazırlandığını söyledi. Çalıştayın ülke vizyonuyla örtüştüğünü kaydeden Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programında da “Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının Başlatılması” projesinin yer aldığını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olmak, yıllık 500 milyar dolar ihracat yapmak, imalata dayalı ihracat içinde yüksek teknolojili ürünlerinin payının yüzde 15 olması ve en iyi 100 üniversite arasına Türkiye’den 3 üniversitenin yer alması gibi stratejik hedeflerini sıraladı. Mandal bunun için araştırma, yenilik, teknoloji geliştirme ve nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de 6G’nin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılardan bahsetti. Milli projeler ULAK, MİLAT ve ÇINAR’a dikkat çeken Tüfekçi, 5G için ilk somut adım olan ÇINAR projesinin uçtan uca güvenilir geniş bantlı iletişim kanalı sağlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

‘5G VE ÖTESİ LABORATUVARI’ 2015’TE AÇILDI

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ülkemizde alanında bir ilk olan ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nı 2015 yılında kurdu. Yeni nesil iletişim sistemlerinin temellerinin atıldığı laboratuvarda 5G ve sonraki nesil iletişimde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelebilmemiz amaçlanıyor. ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nda daha önce ABD, Kanada, Japonya ve Almanya’da çalışan ve alanında deneyimli Türk bilim insanları görev yapıyor.

DİĞER KONUŞMACILAR DA ŞU MESAJLARI VERDİ

l ASELSAN HBT Mühendislik Ertuğrul Kolağasıoğlu: ‘’Pek çok üründe başarılıyız. Telsizlerde dünya ile rekabet ediyoruz. Ürünlerimiz alıcı buluyor. Ciromuzun yüzde 25’i ihracattan geliyor. Tedarikçiler ve alt yüklenicilerden faydalanıyoruz. Seri üretime uygun tasarım yapabiliyoruz. 100 bini aşkın ürün üretimimiz var.

l Ericsson Genel Müdür Yardımcısı Turgut Erkul: 5G ve 6G ülkemiz için çok önemli. Bunlar önemli imkanları bünyesinde barındırıyor.

l Turkcell 5G Kıdemli Ar-Ge Uzmanı Salih Ergüt: Standartlara katkı yapmak için standartlarda yer almalıyız. Standartlar için el ele vermek, daha iyiye gitmek, güçlenmek gerekiyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:51
  1. İstanbul Medipol Üniversitesi
  2. ASELSAN
  3. ULAK Haberleşme
  4. Rohde & Schwarz
  5. ENOVAS
  6. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan
  7. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi
  8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ikinci Başkanı Figen Kılıç
  9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  10. 100 günlük icraat programı
  11. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
  12. ULAK
  13. MİLAT
  14. ÇINAR
  15. ABD
  16. Kanada
  17. Japonya
  18. Almanya
  19. Türk bilim insanları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı şehirler, akıllı projeler bu fuarda
    1. Akıllı şehirler, akıllı projeler bu..
    2. Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu..
    3. Yemen'deki 'hatalı saldırılar'a..
    4. Meksika'da tüm polis memurlarının..
    5. Harun Tekin'den itiraf! "Ryan Babel'in..
    6. Limitleri aşmayın ödemeyi unutmayın
    7. Bakan Süleyman Soylu açıkladı: 15 bin..
    8. O şehirde görev yapan tüm polislerin..
    9. Kuzu: Trump Erdoğan'la görüşmek için..
    10. Peru'da otobüs 200 metreden nehre..
    11. Albayrak’tan güven mesajı
    12. Manisa'da eşini baltayla öldürdü!..
    13. Doğalgaz ithalatı yüzde 12,1 düştü
    14. Bakan Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262..
    15. Türkiye'de yaşam süresinin en yüksek..
    16. İstanbul’a gelen turist sayısı geçen..
    17. Terör örgütü PKK'ya 1,5 milyar $'lık..
    18. Karahasanoğlu: Gelin Tayyip Erdoğan’ın..
    19. Anka'ya 'Milli göz'
    20. Terörden sonra ikinci problem çarpık..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018