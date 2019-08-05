67 saatte, 67 bin Kömürspor forması

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Kömürspor’a maddi gelir sağlamak amacıyla, ’67 saatte 67 bin Kömürspor’ projesini hayata geçirecek. Elde edilecek gelirle transfer yasağı ve maddi krizin önüne geçilmesi planlanıyor.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor’da, Kulüp Başkanı Süleyman Caner yaşanan ekonomik kriz ve transfer yasağına çözüm bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Caner kombine takvim gibi projeler üreterek Kömürspor’a yıllardır maddi gelir sağlamaya çalışıyor. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, yaşanan ekonomik krizin önüne geçmek amacıyla yeni bir projeyi uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Caner, geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor’un kulübe maddi gelir sağlamak amacıylauygulandığı, ’26 saate 26 bin forma’ kampanyasından esinlenerek, ’67 saate 67 bin Kömürspor’ forması kampanyasını planlanıyor. Caner, uygulayacağı bu projeyle alışveriş merkezleri ve şehir merkezinde açacağı statlarla Kömürspor’a maddi gelir sağlayacak. Hedef bu projeyle Kömürspor’un düze çıkarılması olacak.