Mart ayından mayıs ayına kadar sokağa çıkmayan 65 yaş üstü alınan son kararlarla her gün 10:00-20:00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmak istemedikleri için bu yasağın kalkmasını arzu ediyor. Peki, yasak kalkacak mı?

65 yaş ve üstüne yasak mı geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram öncesi yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili bir karar alacaklarını söylemişti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının sona ermesi beklenirken kurban bayramında yaşanan manzaralar planların değişmesine yol açabilir. Gelen bilgilere göre yasak bir süre daha devam edecek. Konu hakkında Bilim Kurulu’nda yeni bir değerlendirmenin yapılması bekleniyor.