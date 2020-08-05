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65 yaş ve üstüne yasak mı geliyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınında en büyük risk grubunun 65 yaş üstü ve altta yatan bir hastalığı bulunanlar olduğu biliniyor. Elbette bu hastalık her yaştan birey için tehlikeli. 65 yaş üstü vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla mart ayında büyüklerimizin evlerinden çıkması yasaklandı. Günün belli saatlerinde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar “Sokağa çıkma yasağı bitecek mi 65 yaş” , “65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri” , “65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?” , “65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:01:00 -
65 yaş ve üstüne yasak mı geliyor?

Mart ayından mayıs ayına kadar sokağa çıkmayan 65 yaş üstü alınan son kararlarla her gün 10:00-20:00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmak istemedikleri için bu yasağın kalkmasını arzu ediyor. Peki, yasak kalkacak mı?

65 yaş ve üstüne yasak mı geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram öncesi yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili bir karar alacaklarını söylemişti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının sona ermesi beklenirken kurban bayramında yaşanan manzaralar planların değişmesine yol açabilir. Gelen bilgilere göre yasak bir süre daha devam edecek. Konu hakkında Bilim Kurulu’nda yeni bir değerlendirmenin yapılması bekleniyor.

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