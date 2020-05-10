65 yaş ve üstü vatandaşlar uzun bir aradan sonra 4 saatliğine sokağa çıktı

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, uzun bir aradan sonra ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı. Vatandaşlar, yaklaşık 2 ay sonunda 4 saatlik de olsa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, bugün saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Ankara’da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Uzun bir aranın ardından dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, kendilerine verilen iznin sık sık yapılmasını istedi.