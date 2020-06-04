65 yaş ve üstü, 18 yaş ve altı sokağa çıkabilecekler mi?

65 yaş ve üstü, 18 yaş ve altı bireylerin sokağa çıkma ile ilgili konuları Bilim Kurulu’nda gündeme geldiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sorunları kapsamında bu durumun arttırılması yönünde yaklaşımların olduğunu belirtti. Yapılacak olan düzenlemem işleminin önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olacağını ve bakanlar kurulundan sonra da açıklanmış olacağını belirtti. Bakan Koca, bir düzenleme yapılmasının gündeme geldiğini belirtti. Durumun gelecek hafta netleşeceğini belirtti. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek bizim ve 53 milyon kişi ile doğru orantılı olduğunu belirtmiş bulunmaktadır.