65 yaş yasakları ne zaman kaldırılır? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır pek çok kısıtlama uygulanıyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Pek çok ilde 65 yaş üstünün toplu taşıma araçları kullanması ise yasak durumda. Ancak 65 yaş üstü vatandaşların aşılama çalışmaları başladı ve yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu. 65 yaş yasakları ne zaman nerede kaldırılacak?

65 yaş üstü yasakları ne zaman kaldırılacak? 65 yaş üstü yasakları nerede hangi ilde kalktı?

65 yaş üstü vatandaşlar 12 Şubat Cuma gününden itibaren aşılanmaya başladı. Yasaklar ise sürüyor. Ancak İstanbul, Bursa gibi bazı şehirlerde aşı randevularına gidecek olan 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları artık mümkün. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kartları aktif hale geldi.

Sokağa çıkma yasakları 1 Mart’tan itibaren vaka sayılarına göre bazı illerde kademeli olarak kaldırılacak. İller ve hangi yasakların kaldırılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.