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Yaşam 65 yaş üstü yasakları kalktı mı? 65 yaş yasakları hangi illerde kaldırıldı?
Yaşam

65 yaş üstü yasakları kalktı mı? 65 yaş yasakları hangi illerde kaldırıldı?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili karar alındı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Peki, 65 yaş üstü yasakları kaldırıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:58:00 -
65 yaş üstü yasakları kalktı mı? 65 yaş yasakları hangi illerde kaldırıldı?

Ülkemizde uzunca bir süredir 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Vatandaşlar aşılama çalışmalarının ardından yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında kabine toplantısında önemli kararlar verildi. Peki, 65 yaş üstü yasakları kaldırıldı mı?

65 yaş üstü yasakları kalktı mı? 65 yaş yasakları hangi illerde kaldırıldı?

1 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda illere göre kararlar alındı. Uzun süredir kısıtlamalara tabi olan 65 yaş üstü vatandaşlarla da ilgili kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır” dedi.

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