  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

65 yaş üstü vatandaşlar sokakların tadını çıkardı

Balıkesir’de iki ay sonra 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağına 4 saatlik verilen arayla birlikte şehir merkezine çıkarak güneşin tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:50:30 -
65 yaş üstü vatandaşlar sokakların tadını çıkardı

Balıkesir’de iki ay sonra 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağına 4 saatlik verilen arayla birlikte şehir merkezine çıkarak güneşin tadını çıkardı. Özellikle Milli Kuvvetler Caddesi ile Ali Hikmet Paşa Meydanı’na çıkan 65 yaş üstü vatandaşların bir kısmı bankamatiklerden para çekerken, bir kısmı da sokak ortasında sohbet ederek gününü geçirdi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki aydır uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağına 4 saatlik ara verildi. 65 yaş üstü vatandaşlar soluğu sokaklarda alırken, gençlerin aksine sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. 65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken şehiri merkezinde bol bol fotoğraf çektirerek bugünü ölümsüzleştirdi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki aydır dışarıya çıkamayan yaşlıların bir kısmı bankamatiklerden para çekerken, bir kısmı da yolda gördüğü arkadaşlarıyla sohbet etti. Bazı 65 yaş üstü vatandaşlar yolda karşılaştıkları arkadaşlarına “salıncağa da bindin mi?” diye şakalaştı. Anneler gününe denk gelen sokağa çıkma yasağına verilen arada 65 yaş üstü kadınlara eşleri Anneler Günün çiçeklerle kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı