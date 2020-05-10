65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı

65 yaş üstü vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Hava almak için dışarı çıkan vatandaşlardan bazıları spora, bazıları parklara, bazıları da eşinin mezarını ziyarete gitti.

65 yaş üstü vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni 11.00 itibarıyla başladı. Uzun bir süredir evinden çıkamayan vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Avcılar’da spor yapan 74 yaşındaki Ahmet Sağlam, "Benim için bayram bugün. Ben burada her gün spor yapıyordum. 2 aydır eve kapandım, 4 kilo aldım. Çok özledim. Evde torunlarım var, maç yapacağım" dedi.

Akülü engelli arabasıyla dışarı çıkan Halil Güney ise, "Dışarıda kimse yok. İnsan olmayınca tek başına ne yapayım. Birazdan eve gideceğim" ifadelerini kullandı.

Bakırköy’de de sokağa çıkma izninin başlamasıyla yaşlı vatandaşlar yürüyüş için dışarıdaydı. 85 yaşındaki Metin Dokur, "Aşağı yukarı 40 günden beri evdeyim. Çıktık geldik. Çok güzel fakat çok üzgünüm. Bir hayalet şehir gibi olmuş Bakırköy. Çıktığıma da pişmanım. Evimin önünde de hava alıyordum. Bu vaziyeti görmek çok üzdü beni" şeklinde konuştu.

Eşinin mezarını ziyarete giden bir kadın ise, "Çok mutlu hissediyorum kendimi. 58 gündür evdeyim. Baharın geldiğini bile çıkınca öğreniyoruz. Çiçeklerin açtığını yeni görüyoruz. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi eşimin mezarına gidiyorum. Neredeyse iki aydır gidemiyorum, çiçekleri sulayacağım, bakımını yapacağım" diye konuştu.

Küçükçekmece’de sokağa çıkma saatlerinin gelmesinin ardından çantasıyla dışarı çıkan Vahit Çalışkan, “İyi bir şey ama kara haber verdiler, marketler kapalıymış. Ne faydası var markete, bankaya gidemeyeceksem. Pazar gününe niye bırakmışlar? Evin içi uygun bizim, çıkamasak da park karşımızda, süt alacaktım” dedi.