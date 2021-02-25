65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstü için 'esneme' mesajı geldi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koronavirüs salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı aşılama süreciyle beraber yeniden değerlendirildi.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koronavirüs salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı aşılama süreciyle beraber yeniden değerlendirildi. Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üzeri için, "65 yaş üzerinde olup 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuda bir esnetme yapılabilir." dedi. Öte yandan kısıtlamaların esnetileceği illerde aşı ve vaka sayısı gibi durumlara bakılacağı daha önce Sağlık Bakanı tarafından da bildirilmişti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kısıtlamalara dair bilgi veren Koca, "65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir." diye konuştu.

Konuyla ilgili Koca şu bilgileri verdi;

İkinci aşıdan iki hafta sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yükseliğine bağlı olarak illerde bu konuda bir esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak.

Tedbirlere de değinen Koca "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartışı. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacağım. Kabine'de bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla." ifadesini kullandı.

Koca, "Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak." dedi.