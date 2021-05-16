İçişleri Bakanlığı duyurdu. Ve kademeli normalleşmenin detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesini açıkladı ve 81 il valiliğine gönderdi. Yeni normalleşme genelgesine göre 65 yaş üzeri için hangi kararlar alındı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Yani 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00 itibariyle geçerli olacak genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar eğer iki doz covid-19 aşısını yaptırdıysalar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.

Aynı şekilde 18 yaş altındakiler de aşı durumuna bakılmaksızın sokağa çıkabilecekler. Bu süreç 1 Haziran’a kadar devam edecek.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.