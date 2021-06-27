  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi
İngiliz devinden Demiral'a 43 milyon pound
Egyptair İstanbul için frekans artırıyor
İngiltere'de gece kulübü ve canlı müzik isyanı
Yaşam 65 yaş üstü otobüse minibüse binebilir mi? 65 yaş üstü toplu taşımaya metrobüse biniyor mu?
Yaşam

65 yaş üstü otobüse minibüse binebilir mi? 65 yaş üstü toplu taşımaya metrobüse biniyor mu?

65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman son? Koronavirüs salgınında risk gruplarını korumak, bulaş zincirini kırmak için uzun süredir 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaktı. Milyonlarca kişi bu yasağın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü yasağı ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-06-27 21:56:00 -
65 yaş üstü otobüse minibüse binebilir mi? 65 yaş üstü toplu taşımaya metrobüse biniyor mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan toplu ulaşım yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Vatandaşlar sık sık internette ’65 yaş üstü ne zaman otobüse metrobüse binebilecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

65 yaş üstü otobüse minibüse binebilir mi? 65 yaş üstü toplu taşımaya metrobüse biniyor mu?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar uzun zamandır şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanamıyor. Vatandaşlar bu yasağın ne zaman biteceğini merak ediyor. 1 Temmuz Perşembe itibariyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan kısıtlama kaldırılacak. Kademeli normalleşme genelgesinde konu hakkında şu ifadeler yer aldı: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır. 

27 Haziran koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
27 Haziran koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Sağlık

27 Haziran koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay