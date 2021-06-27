Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan toplu ulaşım yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Vatandaşlar sık sık internette ’65 yaş üstü ne zaman otobüse metrobüse binebilecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

65 yaş üstü otobüse minibüse binebilir mi? 65 yaş üstü toplu taşımaya metrobüse biniyor mu?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar uzun zamandır şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanamıyor. Vatandaşlar bu yasağın ne zaman biteceğini merak ediyor. 1 Temmuz Perşembe itibariyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan kısıtlama kaldırılacak. Kademeli normalleşme genelgesinde konu hakkında şu ifadeler yer aldı: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.