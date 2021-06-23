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Yaşam 65 yaş üstü otobüse metrobüse minibüse binebilir mi? 65 yaş üstü ulaşım yasağı ne zaman son?
Yaşam

65 yaş üstü otobüse metrobüse minibüse binebilir mi? 65 yaş üstü ulaşım yasağı ne zaman son?

65 yaş üstü otobüse binebilir mi? Koronavirüs salgınının en başından bu yana risk grubunda yer alan 65 yaş üstüne yönelik pek çok tedbir uygulanıyor. Bu tedbirlerden biri de şehir içi toplu taşıma kullanımına yönelik. Peki, 65 yaş üstü minibüse dolmuşa binebilir mi? 65 yaş üstü metrobüs yasağı bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 08:55:00 -
65 yaş üstü otobüse metrobüse minibüse binebilir mi? 65 yaş üstü ulaşım yasağı ne zaman son?

65 yaş üstü vatandaşlar kendilerine yönelik uygulanan şehir içi seyahat kısıtlamasanın ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki. 65 yaş üstü otobüse binebiliyor mu?

65 yaş üstü otobüse metrobüse minibüse binebilir mi? 65 yaş üstü ulaşım yasağı ne zaman son?

İki doz aşısını olan 65 yaş üstü vatandaşlara herkese uygulanan 22.00-05.00 sınırlamasının haricinde bir kısıtlama uygulanmıyor. Ancak aşısını olmayan 65 yaş üstü haftanın altı günü 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 18 yaş altı vatandaşların ise sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştı. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kısıtlaması sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle toplu taşımaya ilişkin yasağı kaldırılacağını açıkladı.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor” ifadelerini kullandı.

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