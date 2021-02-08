Çin’in geliştirdiği Kovid-19 Sinovac uygulaması ülkemizde de devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre; 75 yaş üstü vatandaşların aşılanmasıyla beraber önümüzdeki süreçte 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacak olan koronavirüs aşısı için gözler Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek olan açıklamaya çevrildi.

65 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

65 yaş üstü aşılama takvimi Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması üzerinden belli oldu. İlk olarak sağlık çalışanları için uygulanan koronavirüs aşısında 65 yaş üzeri için Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası bilgi veren Koca, ikinci parti aşılarla bu yaş grubundaki vatandaşların aşılanacağını bildirdi. e-Nabız ekranı üzerinden koronavirüs aşısı uygulanacak grup sıralaması öğrenilecek. Aşı sırası sorgulamalarına göre ise 65 yaş üzeri aşı randevuları MHRS ekranı üzerinden tamamlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaş grubundakilerin ikinci part aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti. Güvenlik testlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil. Ancak ilerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.