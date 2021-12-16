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Ekonomi 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022
Ekonomi

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022

65 yaş aylığına ne kadar zam yapıldı 2022 | Asgari ücret zammıyla birlikte pek çok maaşta da artış yaşandı. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı oldu. Pek çok kişi 65 yaş aylığının 2022 yılında ne kadar ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, 65 yaş aylığı kaç lira oldu? 2022 65 yaş aylığı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:32:00 -
65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022

Asgari ücret zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin 4250 lira olarak ödeneceğini açıkladı. Asgari ücrete yapılan zam 65 yaş aylığını da etkiledi. Peki, 65 yaş aylığı kaç para oldu?

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022

Asgari ücrete yapılan zammın ardından 65 yaş aylığı da 2022 yılı için 1296 liraya yükseldi.

65 yaş aylığı nedir?

Kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlanıyor. 650 bin kişinin yararlandığı bu hak, Eylül 2018'den önce üç ayda bir yatırılıyordu. Yeni düzenleme ile artık her ay yatırılıyor.

Yaşlılık aylığı almanın şartları nelerdir?

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) sosyal anlamda hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve adından da belli olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan maaştır.

65 yaş aylığını alabilmek ve bu imkânlardan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Aranan şartlar şöyle:

65 yaşın doldurulması,

Türk vatandaşı olması,

Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

Nafaka almıyor olması,

Hiçbir geliri olmaması,

Sağlık sigortasının olmaması,

Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinde fazla olmamasıdır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenler, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaktadır Ancak aranan bu şartlardan bir ya da birkaç tanesini yerine getirmeyen vatandaşların 65 yaş aylığı için yapmış olduğu başvuru reddedilir.

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