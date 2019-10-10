65 aylığı alma hakkı bulunanlar 2019 yılı 65 aylığına nasıl başvurulacağını merak ediyorlar. Yaşlılık maaşı olarak da adlandırılan 65 aylığı ne kadar ödeniyor? 65 aylığına nasıl başvurulur?

65 yaş aylığına kimler başvurabilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 65 yaş aylığı alabilmeleri için taşıması gereken şartlar...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödenen 65 yaş aylıklarını alabilmek için başvuru sahiplerinin taşımaları gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu yönde 65 yaş aylığı alma şartları için;

Adından da anlaşılacağı üzere aylığı alabilmek için ilk şart başvuru sahiplerinin 65 yaşını doldurmuş olmalarıdır.

Başvuru sahiplerinin hiçbir sosyal güvencelerinin bulunmamaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri için emeklilik hakkı kazanamamış olması gerekmektedir. Bu yönde mevzuatta belirtilen tanım “gerekli prim ödeme günü sayısını tamamlayamadıkları için emekli olamayanlar” şeklindedir.

65 yaş aylığı başvurusu yapabilmek için hiçbir sosyal güvenlik kurumundan maaş almamak gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin nafaka alma hakkı olmaması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin hiçbir işte çalışmamaları ayrıca bununla ilgili prim ödemesi yapmamaları gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ilgili hüküm maddesince devlet tarafından verilen harçlık ödeneğinden faydalanmamaları gerekmektedir.

65 yaş aylığı bağlanmasındaki en büyük etken, başvuru sahibinin de bulunduğu hane halkının toplam gelirini oluşturan her bir bireyin gelirinin asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekmektedir.

65 yaş aylığına nasıl başvurulur?

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan 65 yaş aylığına başvuru şartlarını taşıyan kimselerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 65 yaş aylığı alabilmeleri için izlemeleri gereken yollar bulunmaktadır.

Başvuru sahipleri öncelikle ikamet ettikleri il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanların yasal varisleri, durum bildirir sağlık raporuyla beraber başvuru sahibinin ikamet ettiği il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirler.

Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Vakıfları kişilerin ikamet ettikleri ilçelerdeki Kaymakamlık binaları içerisinde bulunmaktadır. Başvuruların şahsen yazılı ve ıslak imzalı olarak yapılması oldukça önemlidir. Yalnızca şahsen başvuru yapamayacak olanların durum bildirir sağlık raporu, mahkeme kararı ya da noter onayı ile birlikte mahkeme tarafından tayin edilmiş yasal varisleri tarafından başvuru yapabilmeleri mümkündür.

Kişiler başvuru formlarına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet siteleri ya da ilçe kaymakamlık binaları içerisinde bulunan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Dernekleri başvuru masalarından ulaşabilirler.

Başvuru sahipleri başvuru formlarını doldurduktan sonra başvuru evrak listesine Kaymakamlıklar ya da valiliklere bağlı mal müdürlükleri vasıtayla ulaşabilirler. Başvuru evraklarının da şahsen ya da yasal temsilci tarafından alınması önem taşımaktadır.

Muhtaçlık Belgesi Alınması

65 yaş aylığına başvuru yapılması için başvuru formunun doldurulup diğer başvuru evraklarının alınmasının ardından başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken muhtaçlık belgesinin edinilmesi gerekmektedir. 65 yaş aylığı muhtaçlık belgesi alınabilmesi için 65 yaş aylığına başvuracak kişinin kendisi ya da yasal varisinin il ve ilçe idare kurullarına başvurması gerekecektir. Bu başvuru sonucunda il ve ilçe idare kurulları yetkili bilirkişileri tarafından kişinin 65 yaş aylığı alıp alamayacağıyla ilgili ayrıntılı sorgulama ve değerlendirme yapılacaktır. Başvuru sahibi tüm belgeleri tamamladıktan sonra onaylı ve imzalı belgelerin SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesinin ardından sonra başvuru süreci sona erecektir. Bu noktada da görüldüğü üzere belgeleri inceleme, değerlendirme ve karar verme yetkisi tamamen SGK’dadır. İl ve ilçe idare kurulu yetkili ve bilirkişileri ilk inceleme makamı olarak belirtilebilir. Bu nedenle;

SGK tarafından uygun bulunmayan başvuruların reddetme hakkı olduğu unutulmamalıdır.

Başvuruların kabul edilmesi durumunda ödemeler başvuruyu takip eden ayın bir ay sonrası itibariyle başlamaktadır. 65 yaş aylığı kişinin muhtaçlığı devam ettiği sürece kesintisiz olarak devam edecektir.

Bu noktada başvuru sahibinin emekli olması, nafaka ya da miras hakkı elde etmesi, çalışmaya başlaması gibi nedenler maaşın kesilmesine neden olmaktadır. Kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte maaş hak edişi de sona ermektedir.