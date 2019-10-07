0553 313 94 23

60 bin lira teşvik

Genç girişimci teşvikinin yolu vergi mükellefiyetinden geçiyor... Vergi mükellefi olan gençlere üç yıllık süre içerisinde 60 bin liraya kadar teşvik sağlanıyor. Üç yıl tamamlanmadan işine son verenler, teşvik hakkını kaybediyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:54
60 bin lira teşvik

Üretimi artırmak, gençleri iş sahibi yapmak için birçok alanda devlet teşviki uygulanırken, bu teşviklerden faydalanmak isteyenlerin öncelikle vergi mükellefi olmaları gerekiyor. Vergi mükellefi olan gençlere üç yıllık süre içerisinde 60 bin liraya kadar teşvik sağlanıyor. Üç yıl tamamlanmadan işine son verenler, teşvik hakkını kaybediyor.

Genç girişimcilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemeleri gereken asgari ücretin yüzde 34,5’i oranındaki primleri 12 ay boyunca hazine tarafından karşılanırken, bu rakam 2019 yılı itibariyle 882.65 lira olarak hesaplanıyor.

Gelir vergisi Kanunu uyarınca yıllık kazançlardan ödenmesi gereken vergilerden 75 bin liraya kadar kısmından genç girişimciler üç yıl boyunca muaf tutuluyor.

Daha önce kurulmuş bir işyeri veya şirketi devralanlar ile babasının sahip olduğu işletmeyi devralan ve 29 yaşını doldurmamış çocukları da genç girişimci teşvikinden yararlanabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:54
  1. Vergi mükellefi
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu
  3. Gelir vergisi Kanunu
  4. asgari ücret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Krediye erişim daha da kolaylaştırılmalı! Faizler gerilerse satışlar 700 bini bulur
    1. Krediye erişim daha da..
    2. Fırat’ın doğusuna operasyon başladı mı..
    3. BAE'den İslam karşıtı siyasetçiye para..
    4. Sınırda sıcak gelişme! ABD askerleri..
    5. 60 bin lira teşvik
    6. Kamu memur alımı kamu kurumları memur..
    7. Cep telefonu kiralamada KOBİ’lere..
    8. Çavuşoğlu'ndan operasyona ilişkin..
    9. Rize'de sel ve heyelan; yollar..
    10. Frigya'da turist sayısı ikiye katlandı
    11. Bu platform çok hesaplı
    12. Fatih'te metruk bina alev alev yandı
    13. Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den..
    14. Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore..
    15. Diyarbakır'da feci kaza: Ölü ve..
    16. Yüzde 75’i hibe! KOBİ'lere 760 bin..
    17. Diyarbakır'da zincirleme kaza: Ölüler..
    18. Ferdi Tayfur'dan Başkan Erdoğan'a övgü..
    19. İsrail panik düğmesine bastı: Yenisini..
    20. MHP’den firari FETÖ'cü Emre Uslu’ya..
    21. Ahmet Hakan: Tayyip Erdoğan nefretini..
    22. Gazeteci Karagül'den dikkat çeken..
    23. Dünden bugüne Koç’un orman talanı
    24. Dorukhan Toköz kaç ay oynayamayacak?..
    25. Türkiye'nin operasyon kararı sonrası..
    26. Yeni anneye devletten 8.694 lira
    27. Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek..
    28. Başkentte tır ve otomobil zincirleme..
    29. Bir zam haberi daha! Fiyatı yüzde 20..
    30. Asgari ücret ile çalışana zam teklifi!..
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'
    Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'