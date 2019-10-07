60 bin lira teşvik

Üretimi artırmak, gençleri iş sahibi yapmak için birçok alanda devlet teşviki uygulanırken, bu teşviklerden faydalanmak isteyenlerin öncelikle vergi mükellefi olmaları gerekiyor. Vergi mükellefi olan gençlere üç yıllık süre içerisinde 60 bin liraya kadar teşvik sağlanıyor. Üç yıl tamamlanmadan işine son verenler, teşvik hakkını kaybediyor.

Genç girişimcilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemeleri gereken asgari ücretin yüzde 34,5’i oranındaki primleri 12 ay boyunca hazine tarafından karşılanırken, bu rakam 2019 yılı itibariyle 882.65 lira olarak hesaplanıyor.

Gelir vergisi Kanunu uyarınca yıllık kazançlardan ödenmesi gereken vergilerden 75 bin liraya kadar kısmından genç girişimciler üç yıl boyunca muaf tutuluyor.

Daha önce kurulmuş bir işyeri veya şirketi devralanlar ile babasının sahip olduğu işletmeyi devralan ve 29 yaşını doldurmamış çocukları da genç girişimci teşvikinden yararlanabiliyor.