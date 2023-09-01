6 yıl önce iflas eden havayolu devi geri dönmeye hazırlanıyordu! 'Maalesef' diyerek son kararı ilan ettiler

2017 yılında resmen iflas eden Monarch Airlines'ın yeniden ayağa kaldırılacağı haber sektörde heyecan oluşturmuştu.

Bundan yaklaşık 10 gün önce açıklama yapan Monarch Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Ellingham, Avrupa ve Birleşik Krallık'taki firmalardan yatırım aldıklarını ve 55 yıllık ikonik firmayı yeniden ayağa kaldıracaklarını açıklamıştı.

Ancak şirkete ait letsmonarch.co.uk sitesinden yapılan yeni açıklamada işlerin yolunda gitmediği ve Monarch'ı ayağa kaldırma sürecinin frenlendiği duyuruldu. İki hafta önce işe başladıklarında kendilerine sağlanan başlangıç fonunun beklenenden çok daha hızlı tükenmeye yaklaştığı belirtilen açıklamada alınan karar nedeniyle yönetim kurulunun üzgün olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında "Hisse sermayesinin kısmi devri gibi alternatif yollar arıyorduk ve bunu sürdüreceğiz, ancak mevcut aşamada yakın gelecekte ilerlemenin pratik bir seçeneği bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.

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