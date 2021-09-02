6 yıl önce hayatını kaybeden "Aylan bebek" anıldı

yeniakit Ankara

Yürekleri dağlayan olay ve kamuoyuna “Aylan bebek” olarak yansıyan Suriyeli çocuğun acısı 6 yılında da tazeliğini korudu.

Türkiye Diyanet Vakfı Resmi Twitter Hesabı’ndan yapılan paylaşım ile Aylan bebek ve ahirete irtihal etmiş tüm mazlumlar dualarla anıldı.

Paylaşımda, “Gözlerini savaşın olduğu bir coğrafyada açıp ailesiyle birlikte umut için yola çıkan Aylan bebeğin minik bedeni insanlıkla birlikte kıyıya vuralı 6 yıl oldu. Aylan bebek ve ahirete irtihal etmiş tüm mazlumları dualarla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.