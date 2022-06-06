6. yargı paketi son durum | 6.yargı paketi içeriği nedir?

6 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda gündemi ilgilendiren pek çok konu değerlendirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, 6.yargı paketi nedir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğini güçlendirmek için kesintisiz bir şekilde sürdürdükleri reformların yeni bir paketini daha Meclis'in takdirine sunduklarını söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile millete taahhüt ettikleri 6. Yargı Paketi'nin 24 maddeden oluştuğunu ve toplam 10 kanunda değişiklik yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teklifte hakim ve savcı yardımcılığı sistemi getirilerek, 3 yıllık bir temel eğitim, görev ve son eğitim sürecinin yani teori ile pratiğin meczinin ardından bu unvanların kazanılması öngörülüyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, hukuki sorunlar ile uyuşmazlıkların niteliklerine önemli noktada ciddi değişimler getiriyor. Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek göreve hazırlanmaları hedefleniyor. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılma mecburiyeti getirilerek yargının insan kaynağı kalitesi güçlendiriliyor. Hakimler Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu programlarının en geç 2 yılda bir yerinde denetimi sağlayacak şekilde hazırlanması sağlanıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Noterlik Kanunu'nda yapılacak düzenlemede tıkanma yaşanan noter atamalarının hızlandırılması yanında bu meslek grubuna tapu siciline şerh koyma ve taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkilerinin verilmesi hususlarının yer aldığını söyledi.

"Türk Ceza Kanunu'nun fiyatları etkileme suçuna verilen hapis cezasının alt ve üst sınırı artırılarak stokçulukla mücadelenin daha etkin yürütülmesine katkıda bulunuluyor" diyen Erdoğan, yargı paketinin ülke, millet ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.