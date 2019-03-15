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6. Trabzon Kitap Fuarı başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 6.

15 Mart 2019 Cuma 18:28
6. Trabzon Kitap Fuarı başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 6. kez gerçekleştirilen Trabzon Kitap Fuarı başladı.


Varlıbaş Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen Kitap Fuarı’nın açılışında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Trabzon’umuzun kültürün, bilimin, edebiyatın, sanatın şehri olduğunu gösteren 6. Kitap Fuarı şehrimize, insanlığa hayırlı olsun. Trabzon şehrinin bu kültürel birikimi her alanda olduğu gibi kitap sevgisi alanında da ilerleyen yıllarda devam etmiş olacaktır” dedi.


Konuşmasında Yeni Zellanda’da yaşanan katliamı bir kez daha kınadıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, “Yeni Zellanda’da dindaşlarımızı haince, hunharca bir saldırı ile şehit eden olayı lanetle kınıyoruz. Elhamdülillah biz Müslümanız. Bütün dünyaya diyoruz ki, insan katliamı bütün dinlerin en büyük günah saydığı eylemdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed‘bir insanı katleden bütün insanlığı katletmiştir’ buyurmuştur. O katiller bütün insanlığı katletmiştir. Dünyada İslam dinine karşı düşmanlar yetiştirmeye çalışan kişi, kurum ve siyasetçilerin nasıl katiller ortaya çıkarttığını tekraren tüm dünya görmüştür” ifadelerini kullandı.


Özellikle gençlere seslenerek kitap okumanın önemine değinen Gümrükçüoğlu, “Bakınız barışın kardeşliğin yolu sizin bilgisayarlarınızda da gösteriliyor. En kısa zamanda bilgiye ulaşıyorsunuz. Onlardan yararlanmayı sürdürmekle birlikte biliniz ki, kitap sevgisi, kitap kokusu insanı insan eden; kültürlü eden, saygın bir konuma getiren, dünyayı anlayan, sevgiyi ve saygıyı geliştiren en büyük adımlardır. İnsanlar birbirini katlederek değil, kitap okuyarak, kendilerini yetiştirerek ve herkesin fikrine saygı göstererek insan olabilirler” şeklinde konuştu.


Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da konuşmasında Yeni Zellanda’da yaşanan katliamı kınadı. Ustaoğlu, “Kitap Fuarımız ilimiz için hayırlara vesile olsun. Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Varlıbaş AVM’de düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı, 24 Mart akşamına kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:28
  1. kitap
  2. kültür
  3. bilim

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