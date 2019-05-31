6 milyar liralık tatil

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu akşam başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 6 milyar liranın üzerinde (1 milyar dolar), ekonomik hareketin beklendiğini açıkladı.

‘’Kişi sayısı olarak bakıldığında akraba ziyaretleri de dahil 7-8 milyon kişi seyahat edecek” diyen Bağlıkaya, “Rezervasyonsuz gidenler bir biçimde macera için gidiyor. Eğer yer bulurlarsa erken rezervasyon yapanlardan daha fazla ödeyecekler” uyarısında bulundu.

Dövizle ilgili algının atlatıldığı görüşünü de savunan TÜRSAB Başkanı, ‘’Bu bayramda yurt dışı tur satışlarında artış oldu. Paris, Prag, Budapeşte ve Balkan turları ilgi görüyor. İç turlarda geçen senenin çok daha üzerinde bir hareket var” diye konuştu.