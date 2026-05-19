  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Otoyol inşaatında kazdıkça servet fışkırdı! Tarlanın altından tam 13 bin torba altın çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Otoyol inşaatında kazdıkça servet fışkırdı! Tarlanın altından tam 13 bin torba altın çıktı

Çekya’nın Hradec Kralove şehri yakınlarında sürdürülen bir otoyol inşaatı projesinde yapılan kazılar, Orta Avrupa tarihini kökten değiştirecek 2200 yıllık devasa bir Kelt yerleşim alanını kazara gün yüzüne çıkardı. Klasik Demir Çağı yerleşimlerinin aksine tam 25 hektarlık bir sahayı kaplayan muazzam merkezde yürütülen iki yıllık kurtarma kazılarında, aralarında Roma sikkeleri, altın ve gümüş paralar ile Baltık kehribarının da bulunduğu 13 binden fazla arkeolojik materyal torbası toplandı.

#1
Foto - Otoyol inşaatında kazdıkça servet fışkırdı! Tarlanın altından tam 13 bin torba altın çıktı

Arkeolog Matous Holas koordinasyonunda yürütülen iki yıllık kurtarma kazıları neticesinde, alandan 13 binden fazla arkeolojik materyal torbası toplandı. Çıkarılan zengin envanter içerisinde Roma sikkeleri örnek alınarak basılmış altın ve gümüş paralar, lüks seramikler ile metal kaplar yer aldı.

#2
Foto - Otoyol inşaatında kazdıkça servet fışkırdı! Tarlanın altından tam 13 bin torba altın çıktı

Ayrıca broş, cam boncuk ve aynalardan oluşan 1000’den fazla mücevherat ile Baltık kehribarından imal edilmiş süs eşyaları koruma altına alındı.

#3
Foto - Otoyol inşaatında kazdıkça servet fışkırdı! Tarlanın altından tam 13 bin torba altın çıktı

Mevcut bulgular, yerleşimin etrafında herhangi bir askeri tahkimat veya savunma duvarı yer almadığını gösterdi. Bu durum, topluluğun askeri çatışmalardan ziyade tamamen ticari faaliyetlere odaklandığı şeklinde yorumlandı. Kuzey Denizi ile Akdeniz’i birbirine bağlayan tarihi 'Kehribar Yolu' üzerinde stratejik bir durak işlevi gören bu merkezde, ham maddelerin işlenerek güney bölgelerine sevk edildiği belirlendi.

#4
Foto - Otoyol inşaatında kazdıkça servet fışkırdı! Tarlanın altından tam 13 bin torba altın çıktı

M.Ö. 450 ile M.Ö. 40 yıllarını kapsayan La Tène dönemine tarihlenen bu merkezin M.Ö. 1. yüzyılda aniden terk edildiği saptandı.

#5
Foto - Otoyol inşaatında kazdıkça servet fışkırdı! Tarlanın altından tam 13 bin torba altın çıktı

Kazı sahasında yangın, çatışma, silah stoku ya da toplu mezar gibi herhangi bir şiddet izine rastlanmadı. Bilim insanları tahliyeyi ekonomik kriz veya çevresel faktörlere bağlasa da kesin bir kanıta ulaşılamadı. Alanda yazılı bir belge veya mezarlık bulunamadığından, burada yaşayan Kelt kabilesinin etnik kökenini belirleme çalışmaları sürdürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi
Dünya

İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington..
ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın dikkatle inceleneceğini..
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23