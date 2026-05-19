Otoyol inşaatında kazdıkça servet fışkırdı! Tarlanın altından tam 13 bin torba altın çıktı
Çekya’nın Hradec Kralove şehri yakınlarında sürdürülen bir otoyol inşaatı projesinde yapılan kazılar, Orta Avrupa tarihini kökten değiştirecek 2200 yıllık devasa bir Kelt yerleşim alanını kazara gün yüzüne çıkardı. Klasik Demir Çağı yerleşimlerinin aksine tam 25 hektarlık bir sahayı kaplayan muazzam merkezde yürütülen iki yıllık kurtarma kazılarında, aralarında Roma sikkeleri, altın ve gümüş paralar ile Baltık kehribarının da bulunduğu 13 binden fazla arkeolojik materyal torbası toplandı.