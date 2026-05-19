Bütün çalışan ve işverenleri ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenlerin son dönemde işçilerin dava açma hakkını ellerinden almak için sıkça başvurduğu ve kamuoyunda "jet arabuluculuk" olarak bilinen yönteme darbe vuran emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, işten çıkarıldığı gün apar topar şirketin anlaşmalı arabulucusuna götürülerek haklarından feragat ettiğine dair belge imzalatılan işçilerin özgür iradelerinin baskı altında kalabileceğine hükmetti. Ağır anksiyete tedavisi gören bir işçinin haklarının eksik ödenmesi üzerine açtığı davayı karara bağlayan Yargıtay, sağlıklı bir müzakere ortamı sunulmadan ve makul bir ek fayda sağlanmadan aynı gün alınan acele imzaların hukuken tamamen geçersiz sayılacağını belirtti.