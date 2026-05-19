Bütün çalışan ve işverenleri ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

İddiaya göre ağır ilaç kullanan işçi, işten çıkarıldığı gün şirketin anlaşmalı olduğu arabulucunun ofisine götürüldü. İşçiye tüm haklarının ödeneceği söylenerek bazı belgeler imzalatıldı. Ancak 6 yıllık çalışmasına rağmen işçiye verilen miktarın, aynı iş yerinde 3 yıllık kıdeme sahip başka bir çalışanın aldığı tazminattan daha düşük olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine işçi konuyu yargıya taşıdı.